Залога — 260 млн грн: суд избрал меру пресечения экс-нардепу Микитасю

Из-за общего режима энергосбережения в пятницу, 21 октября, в Днепре сократится количество троллейбусов и трамваев на маршрутах. Также закроют одну из станций метро – поезда там останавливаться не будут.

В Днепре до сих пор есть места, где можно увидеть каким был наш город 50 и даже 70 лет назад. Эти места хоть и менялись со временем, но не существенно и их все еще можно узнать на старых фото.