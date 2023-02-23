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Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика

Сегодня 14:01
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Пушистик залез на дерево на девятиметровую высоту.

Новости Днепра про Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика

Сегодня, 23 февраля, в 11:13 на линию «101» обеспокоенная женщина сообщила, что на улице Марии Примаченко ее кот залез на высокое дерево и не может самостоятельно спуститься.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели прибыли на место. Там они выяснили, что кот находится на тонких ветвях, на высоте ориентировочно 9 метров.

Новости Днепра про Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика

Новости Днепра про Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика

Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы поднялись к пушистику, осторожно спустили его на землю и вернули владелице.

К счастью, с котом все хорошо.

К спасению животного привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на улице Бориса Джонсона в Покрове из ловушки спасли щенка.

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Новости Днепра про Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистикаУкраїнська Новости Днепра про Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистикаРусский

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