Залез на 9-метровую высоту: в Днепре спасатели сняли с дерева пушистика

Сегодня, 23 февраля, в 11:13 на линию «101» обеспокоенная женщина сообщила, что на улице Марии Примаченко ее кот залез на высокое дерево и не может самостоятельно спуститься.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели прибыли на место. Там они выяснили, что кот находится на тонких ветвях, на высоте ориентировочно 9 метров.
Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы поднялись к пушистику, осторожно спустили его на землю и вернули владелице.
К счастью, с котом все хорошо.
К спасению животного привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на улице Бориса Джонсона в Покрове из ловушки спасли щенка.
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