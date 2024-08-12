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Залез через незакрытый балкон: в центре Днепра рецидивист ограбил квартиру

Сегодня 16:35
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В Днепре вор залез в квартиру через незапертую дверь балкона.

Новости Днепра про Залез через незакрытый балкон: в центре Днепра рецидивист ограбил квартиру

Вор, воспользовавшись тем, что хозяйка одной из квартир в доме на Михаила Грушевского забыла закрыть балкон, вынес из дома все золото.

Как сообщили в Нацполиции, в воскресенье, 11 августа, на Михаила Грушевского вор залез в чужое жилище через незапертую дверь балкона. Оказавшись в квартире, вор принялся искать ценные вещи. Найдя тайник с золотом и другими украшениями, он схватил украденное, после чего пытался скрыться через окно.

Но фортуна была не на его стороне, хозяйка квартиры как раз возвращалась домой и застала вора с поличным. Им оказался 35-летний мужчина, уже привлекавшийся к ответственности за подобные преступления.

Правоохранители быстро обнаружили преступника. Все, что он украл, вернули женщине. А охотник за сокровищами теперь присядет на 8 лет.

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