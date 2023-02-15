Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве «воспитатели» детсада пытали детей

Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве «воспитатели» детсада пытали детей

Сегодня 19:15
просмотров

В Киеве правоохранители разоблачили четырех "воспитателей" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. Так называемые "воспитатели" прибегали к физическому и психологическому насилию против детей.

Новости Днепра про Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве

В Нацполиции рассказали, что физическое и психологическое насилие были среди «методов» воспитания малолетних детей в частном учреждении. Пытки и издевательства начинались после того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение.

Например, за невыполнение задач воспитатели закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, или высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других. Также могли заставить стоять длительное время в неудобном положении, применяли болезненные приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.
 
Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям.
 
Виновникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Новости Днепра про Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве

Новости Днепра про Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве

Новости Днепра про Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве

Читайте также:

Новости Днепра про Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве Українська Новости Днепра про Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями
    Новости Днепра
    Сегодня 19:00
    Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

    Сквер "Прибрежный" в Днепре снова преобразился.

    ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб

    Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Донецкой и Херсонской…

    Остались две дочери: в Донецкой области погиб 34-летний младший сержант из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 18:27
    Остались две дочери: в Донецкой области погиб 34-летний младший сержант из Днепра

    Вечная слава Герою!

    В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 18:07
    В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

    Чтобы найти работу в Днепре, можно даже не выходить из…

    Последние новости

    Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями
    Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

    Сквер "Прибрежный" в Днепре снова преобразился.

    Сегодня 19:00
    0
    просмотров
    ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб
    ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, — Генштаб

    Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Донецкой и Херсонской областях, а ВСУ атаковали два склада боеприпасов оккупантов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Остались две дочери: в Донецкой области погиб 34-летний младший сержант из Днепра
    Остались две дочери: в Донецкой области погиб 34-летний младший сержант из Днепра

    Вечная слава Герою!

    Сегодня 18:27
    0
    просмотров
    В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре
    В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

    Чтобы найти работу в Днепре, можно даже не выходить из дома. Дистанционный труд может принести от 6 до 45 ис грн  в месяц, в зависимости от опыта и профессии. Журналисты dnepr.info собрали подборку удаленных вакансий, на которых могут работать жители…

    Сегодня 18:07
    просмотров
    Троллейбус перекрыл дорогу: в Днепре на Новом мосту огромная пробка
    Троллейбус перекрыл дорогу: в Днепре на Новом мосту огромная пробка

    Учитывайте эту информацию!

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    Горячая потребность: в Днепре волонтеры собирают манекены
    Горячая потребность: в Днепре волонтеры собирают манекены

    Волонтеры Днепра просят о помощи.

    Сегодня 17:35
    просмотров
    Энергобезлимит: в Днепре завтра не будут выключать свет, чтобы измерить показатели
    Энергобезлимит: в Днепре завтра не будут выключать свет, чтобы измерить показатели

    В Днепре завтра гарантированно не выключат свет.

    Сегодня 16:33
    1
    просмотров
    Дмитрий Комаров показал засекреченный «Центр принятия решений», за которым охотятся россияне
    Дмитрий Комаров показал засекреченный «Центр принятия решений», за которым охотятся россияне

    Украинский журналист, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал уникальные кадры из подземного "Центра принятия решений".

    Сегодня 16:11
    0
    просмотров
    В Карпатах травмировался лыжник из Кривого Рога
    В Карпатах травмировался лыжник из Кривого Рога

    У Карпатах рятували туриста з Кривого Рогу.

    Сегодня 16:00
    0
    просмотров
    В небе над Украиной снова заметили воздушные шары с отражателями: что о них известно
    В небе над Украиной снова заметили воздушные шары с отражателями: что о них известно

    Уже несколько дней россияне запускают в украинское воздушное пространство воздушные шары с отражателями.

    Сегодня 15:24
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх