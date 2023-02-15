Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве «воспитатели» детсада пытали детей

В Нацполиции рассказали, что физическое и психологическое насилие были среди «методов» воспитания малолетних детей в частном учреждении. Пытки и издевательства начинались после того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение.
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