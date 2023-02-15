Закрывали в шкафу и наступали на руки: в Киеве «воспитатели» детсада пытали детей

В Киеве правоохранители разоблачили четырех "воспитателей" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. Так называемые "воспитатели" прибегали к физическому и психологическому насилию против детей.

В Нацполиции рассказали, что физическое и психологическое насилие были среди «методов» воспитания малолетних детей в частном учреждении. Пытки и издевательства начинались после того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение.

Например, за невыполнение задач воспитатели закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, или высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других. Также могли заставить стоять длительное время в неудобном положении, применяли болезненные приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям.

Виновникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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