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  • Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования

Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования

Сегодня 10:39
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11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации.

Новости Днепра про Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования

В Министерстве образования и науки разъяснили основные аспекты, касающиеся студентов, аспирантов и работников образования.

Так, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период:

  • соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования;
  • аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Также на особый период не подлежат мобилизации:

  • научные и научно-педагогические работники с ученой степенью, работающие в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования, в научных учреждениях и организациях;
  • педагогические работники заведений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

Важное уточнение: отсрочка от мобилизации действует при условии, если вышеупомянутые работники трудоустроены по основному месту работы в соответствующих заведениях или учреждениях не менее чем на 0,75 ставки, — отметили в МОН.

Новости Днепра про Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования

Напомним, ранее мы сообщали, что Рада приняла законопроект о мобилизации. Парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о ротации и демобилизации. 

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Новости Днепра про Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образованияУкраїнська Новости Днепра про Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образованияРусский

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