Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования

В Министерстве образования и науки разъяснили основные аспекты, касающиеся студентов, аспирантов и работников образования.
Так, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период:
Также на особый период не подлежат мобилизации:
Важное уточнение: отсрочка от мобилизации действует при условии, если вышеупомянутые работники трудоустроены по основному месту работы в соответствующих заведениях или учреждениях не менее чем на 0,75 ставки, — отметили в МОН.
Напомним, ранее мы сообщали, что Рада приняла законопроект о мобилизации. Парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о ротации и демобилизации.
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