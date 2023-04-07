Заказывал через интернет: в Днепре задержали иностранца-нелегала за сбыт психотропных веществ

По данным ГУ НП в Днепропетровской области, 24-летний мужчина – гражданин Республики Молдова, который находился на территории Украины нелегально и проживал в Днепре – наладил на территории города схему сбыта психотропных веществ. Их он заказывал через Интернет.
6 апреля злоумышленника задержали возле почтового отделения курьерской службы доставки в Днепре во время получения заказа. У него изъяли пакет с двумя слип-пакетами с психотропным веществом «альфа-PVP» весом 600 г и мобильный телефон. По ценам «черного рынка» стоимость психотропов составляет около полумиллиона гривен.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
После экспертизы иностранцу-нелегалу будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Досудебное расследование продолжается, в рамках которого правоохранители будут устанавливать всех причастных к наркосбыту лиц.
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