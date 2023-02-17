Захищаючи Україну, загинув 31-річний боєць із Дніпропетровщини

Ему был 31 год. Об этом сообщают в Каменской районной государственной администрации.
Он проходил службу в должности командира миномета 1-го огневого расчета минометного взвода 1-й роты оперативного назначения 1-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения «Азов» части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. У него осталась мать.
Прощание и панихида прошли 17 февраля, в 12:00, в центре города Верхнеднепровска на проспекте Поля (возле Дома Культуры).
Читайте также:
Автор:
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего…
В Днепре сегодня, 17 февраля, на улице Василия Чапленко отключат…
Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши защитники 16 февраля…
В Днепре за сутки коронавирус выявили у 42 человек.
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.
В Днепре сегодня, 17 февраля, на улице Василия Чапленко отключат воду из-за аварийных работ.
Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши защитники 16 февраля отбили атаки врага в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
В Днепре сегодня, 17 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме без ограничений по времени по расписанию.
В Днепре за сутки коронавирус выявили у 42 человек.
В Турции спасатели получили девушку, которая 248 часов после разрушительного землетрясения находилась под завалами.
Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера.
В Днепре мужчина пытался ограбить магазин на улице Степана Бандеры.
В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате вражеской атаки погибли пять человек.
Труп женщины нашли в бане на улице Шевченко в Никополе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!