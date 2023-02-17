Захищаючи Україну, загинув 31-річний боєць із Дніпропетровщини

24 марта 2022 выполняя боевое задание вблизи Мариуполя погиб сержант Национальной гвардии Украины Василенко Михаил Владимирович.

Ему был 31 год. Об этом сообщают в Каменской районной государственной администрации.

Он проходил службу в должности командира миномета 1-го огневого расчета минометного взвода 1-й роты оперативного назначения 1-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения «Азов» части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. У него осталась мать.

Прощание и панихида прошли 17 февраля, в 12:00, в центре города Верхнеднепровска на проспекте Поля (возле Дома Культуры).

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