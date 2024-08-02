Захватывает водоемы всего мира: в водоеме возле Днепра обнаружили инородное растение

В Орильской пойме зарегистрировали инвазионный вид Elodea nuttallii. Это вид травянистых растений из семейства водокрасовых (Hydrocharitaceae), распространенный в южной Канаде и США.
В Европейском Союзе растение включено в официальный перечень чужеродных инвазионных видов и захватывает основные воды озер, прудов и рек во всем мире. Оно имеет листья, длиной от одного до трех сантиметров, часто жесткие, от узкотреугольных до линейных, изогнутые назад.
О находке сообщили на странице Природного заповедника «Днепро-Орильский» в Facebook.
Там отметили, что растение уже находилось несколько лет назад.
“Новости с полей. В Орильской пойме зарегистрирован инвазионный вид – Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John (семья Hydrocharitaceae). По сообщению профессора Александра Жукова это растение находили несколько лет назад при исследовании макрофитов вместе с ученой Ниной Рощиной (Волошиной), образец отправляли специалистам на определение, находка была подтверждена”, — говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра добавили удобный разворот.
Ярослава Магучих прошла квалификацию на Олимпиаде в Париже.
В Днепре можно купит дом на любой вкус – от…
В Днепре 20 троллейбус застрял посреди дороги из-за обрыва контактной…
В центре Днепра добавили удобный разворот.
Ярослава Магучих прошла квалификацию на Олимпиаде в Париже.
В Днепре можно купит дом на любой вкус – от небольшого ветхого здания на месте которого потом можно построить новый, до огромных дворцов, с мебелью, ремонтом и техникой.
В Днепре 20 троллейбус застрял посреди дороги из-за обрыва контактной сети.
Собака и щенок оказались заперты в доме.
Кинологи "Антареса" стали жертвами мошенников.
Михаил Кохан из Днепропетровщины прошел в финал Олимпиады-2024.
В Украине стартовали продажи билетов на первый в Укрзализныце детский купейный вагон.
На Криворожье от реки Саксагань остался небольшой ручей.
В Днепре снова обсуждают возможность запуска трамвая из Слобожанского проспекта на правый берег.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!