Захватывает водоемы всего мира: в водоеме возле Днепра обнаружили инородное растение

В Орильской пойме близ Днепра нашли необычное для наших водоемов растение.

В Орильской пойме зарегистрировали инвазионный вид Elodea nuttallii. Это вид травянистых растений из семейства водокрасовых (Hydrocharitaceae), распространенный в южной Канаде и США.

В Европейском Союзе растение включено в официальный перечень чужеродных инвазионных видов и захватывает основные воды озер, прудов и рек во всем мире. Оно имеет листья, длиной от одного до трех сантиметров, часто жесткие, от узкотреугольных до линейных, изогнутые назад.

О находке сообщили на странице Природного заповедника «Днепро-Орильский» в Facebook.

Там отметили, что растение уже находилось несколько лет назад.

“Новости с полей. В Орильской пойме зарегистрирован инвазионный вид – Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John (семья Hydrocharitaceae). По сообщению профессора Александра Жукова это растение находили несколько лет назад при исследовании макрофитов вместе с ученой Ниной Рощиной (Волошиной), образец отправляли специалистам на определение, находка была подтверждена”, — говорится в сообщении.

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