Захватчики трижды обстреляли две общины Никопольского района

В течение дня российские войска трижды обстреляли две общины Никопольского района – Мировскую и Марганецкую.

Об этом в Телеграмме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«В Марганце в результате вражеской атаки повреждены линии электропередач, из-за чего были обесточены насосные станции одного из водоканалов. Это привело к приостановке подачи воды в дома около 35 тысяч семей. В настоящее время водоснабжение уже восстановлено. В городе также изуродовано 3 частных жилых дома, полдесятка хозяйственных построек , автомобиль и газопровод», — написал он.

Сообщается, что жертв нет.

В других районах области вражеские обстрелы не зафиксированы.

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