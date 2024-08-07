Загорелась зарядка от телефона: в Кривом Роге парень спустился с балкона по шторе из-за пожара

В Кривом Роге парень спасался от огня из балкона квартиры.

Чрезвичайная ситуация произошла на жилом микрорайоне Солнечном. 16-летний парень поставил телефон на подзарядку, которая загорелась. Он пытался самостоятельно потушить огонь и открыл окна, из-за чего огонь стал еще больше.

После этого подросток решил спасаться через балкон. Он прицепил к нему штору и спустился по ней со второго этажа вниз. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы Кривого Рога.

Известно, что 16-летний молодой человек не пострадал. Пожар уже ликвидировали спасателями.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине спасли мужчину, который оказался среди охваченной пламенем травы.

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