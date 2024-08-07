Загорелась зарядка от телефона: в Кривом Роге парень спустился с балкона по шторе из-за пожара

Чрезвичайная ситуация произошла на жилом микрорайоне Солнечном. 16-летний парень поставил телефон на подзарядку, которая загорелась. Он пытался самостоятельно потушить огонь и открыл окна, из-за чего огонь стал еще больше.
После этого подросток решил спасаться через балкон. Он прицепил к нему штору и спустился по ней со второго этажа вниз. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы Кривого Рога.
Известно, что 16-летний молодой человек не пострадал. Пожар уже ликвидировали спасателями.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине спасли мужчину, который оказался среди охваченной пламенем травы.
Читайте также:
Автор:
В Днепре военнообязанному, который хотел откупиться от мобилизации, был назначен…
Админответственность за мелкое воровство усилилась.
В середине 1970-х годов город стремительно развивался: строились новые жилмассивы,…
В Днепре на Набережной заметили жуткую находку.
В Днепре военнообязанному, который хотел откупиться от мобилизации, был назначен штраф.
В середине 1970-х годов город стремительно развивался: строились новые жилмассивы, открывались рестораны. Одним из самых популярных мест для прогулок горожан была и остается набережная Днепра. Тогда и сейчас тут открываются различные увеселительные заведения, рестораны, кафе, проводятся мероприятия, летом у жителей…
В Днепре на Набережной заметили жуткую находку.
Активную молодежь Днепра приглашают к обсуждению новых символов Днепра.
Патрульные помогли потерявшейся пожилой женщине добраться домой.
Заместителю директора и заведующему двух государственных колледжей Днепра сообщили о подозрении за вымогательство и получение взятки.
В Днепре спасали военного, в теле которого застрял пуля.
СБУ и Нацполиция задержали приспешника ФСБ, который поджигал военные авто в трех городах Украины.
Теперь все действия по движению учащихся между школами можно делать не выходя из дома.
Полиция задержала мужчин, разрешавших конфликты ножом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!