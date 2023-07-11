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  • Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко

Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко

Сегодня 17:12
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Один из небольших остров на Днепре имеет сразу несколько названий: Кодачек, Кодацкий и Казацкий. Находится неподалеку от поселка Старые Кайдаки. Его размер небольшой – полтора километра в длину и около 200 метров в ширину.

Новости Днепра про Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко

Одним из первых остров описал де Боплан, инженер – строитель Кодацкой крепости. Он отметил, что на острове много скал и там водятся змеи. Дмитрий Яворницкий также описывал Кодачек, но, по его словам, на острове были две стоянки первобытного человека – были найдены орудия труда, выдолбленная в скале постель, приспособления для стирки.

Новости Днепра про Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко

Остров хоть и не большой, но легенд о нем ходит очень много. Например, существует предание, что на Кодачке бывали все гетьманы Запорожской Сечи – считается, что тут начиналось посвящение в казаки. А еще существует легенда, что остров был любимым местом для проживания казаков-характерников. Именно тут они оттачивали свои умения. На острове есть небольшая скала, где высечено имя казака Ивана Сирко. Считается, что он любил проводить на острове время и сидя на этой скале встречал рассветы. До затопления реки ДнепроГЭСом к острову с суши вел небольшой каменный порог и добраться до него можно было пешком.

Новости Днепра про Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко

Еще более древние легенды говорят о том, что остров считался одним из святилищ, посвященных богу солнца Ра, а между его скал-камней в верхней части суши было древнее капище, куда сходила сила богов. Тут проводили обряды и собрания племен. Также существует легенда, что на Кодачке была пирамида, стороны которой освещали все ближайшие поселения, но со временем она исчезла. Какая из легенд является правдой, а какая вымыслом – сказать трудно.

Новости Днепра про Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко

Сегодня на остров часто приезжают удить рыбу рыбаки.

 

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Новости Днепра про Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака СиркоУкраїнська Новости Днепра про Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака СиркоРусский

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