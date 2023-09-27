Загадочную девушку в черном из Днепра заметили с мужчиной (ВИДЕО)

Загадочную девушку в черном, которая каждый день приходит к столбу на Европейской площади, заметили с мужчиной.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что незнакомка идет за руку с мужчиной в синей футболке и черных брюках. Он несет ее сумку.

Отметим, его с блондинкой заметили впервые, пока неизвестно, кто он для нее.

Напомним, девушка несколько недель подряд стояла на Европейской площади возле столба, затем она исчезла и недавно снова появилась на привычном месте.

Никто до сих пор не знает истинной причины, почему она приходит на Европейскую площадь. Одни говорят, что это социальный эксперимент, другие – что она так решила стать популярной. Кто-то подозревает, что горожанка страдает психическими расстройствами.

Раньше мы писали, что загадочной девушке в черном из Днепра сделали подарок.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: