Загадочная история особняка на Вернадского в Днепре: как картины и вазы из дома попали в музей (ФОТО)

В Днепре осталось не так много старинных домов, которые были отреставрированы и сегодня продолжают радовать жителей города своим внешним видом и историей. Одно из таких зданий находится неподалеку парка Шевченко. А то, что еще в прошлом веке украшало стены этого дома, сегодня может находится в историческом музее.

Журналисты dnepr.info отправились к этому старинному особняку и узнали, что в нем сейчас находится.

Бывшая улица Новодворянская была популярна среди зажиточных жителей города со дня его основания. Территория на склоне горы стала застраиваться в 1830-х годах и в основном дворянскими усадьбами. Одна из сохранившихся усадеб сегодня переделана в гостиницу. Это бывший особняк Евецких. Спроектирован он в стиле английского модерна и спустя более ста лет со дня возведения до сих пор выглядит современным зданием.

Построили дом в 1892 году, последняя его владелица – Инна Евецкая, вдова генерала и близкая знакомая Дмитрия Яворницкого. Владелец же дома погиб от руки воров, когда те, наслышанные о любви семейной пары к разным антикварным вещицам – вазам, гобеленам и картинам, пытались пробраться в дом и ограбить его.

Семья Евецких была одной из самых богатых в Екатеринославе. Согласно легенде, во время революционных событий 1917 годов Инна Евецкая отдала ключи от дома Дмитрию Яворницкому, чтобы тот присмотрел за зданием до ее возвращения. Но со временем стало понятно, что хозяйка в родной город не вернется уже никогда.

Яворницкий же перевез все содержимое дома – статуи, фарфор, мебель и картины в хранилища музея. Инна Евецкая была известна своей страстью к украшениям с бриллиантами и согласно легендам того времени, часть украшений она забрала, а часть оставила в тайниках в доме. Но где находятся эти тайники никто кроме нее не знал.

Во время боев за город в 1943 году здание сильно пострадало. Его реконструировали, но дом лишился половины своей красоты.

В 2003 году дом Евецких был отреставрирован.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: