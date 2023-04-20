Загадочная вспышка над Киевом: это был не спутник

Вчера вечером 19 апреля жители столицы увидели в небе яркие вспышки.

После этого раздался звук, похожий на взрывы. При этом тревоги не было.

Сначала руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о работе ПВО. Однако позже он пост удалил и призвал ждать информацию от Воздушных сил. В Киевской городской военной администрации сообщили, что это результат падения на Землю космического спутника NASA.

Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA, — заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

Воздушные силы заявили, что вспышки над Киевом связаны с падением спутника или метеорита.

Со временем событие прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это, вероятно, космическое тело, вошедшее в плотные слои атмосферы. Работы ПВО не было.

Событие неординарное. Тем более мы в состоянии войны. Поэтому есть такие реакции, что люди озабочены. А тут еще и Patriot привезли. И уже начались домыслы, – заявил он.

В свою очередь, научный проект Alpha Centauri написал, что это не спутник, а скорее болид — крупный огненно-яркий метеор, выглядящий как движущийся в небе огненный шар.

Позже представитель NASA Роб Маргрет в комментарии BBC опроверг информацию о том, что их спутник мог быть причиной вспышек над Киевом. Там отметили, что спутник RHESSI по-прежнему находился на орбите, когда над Киевом увидели вспышки.

В то же время в главном центре специального контроля государственного космического агентства Украины также прокомментировали это событие.

19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировали высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется, – говорится в заявлении агентства.

Еще несколько кадров вспышки:

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