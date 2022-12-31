Зафиксированы пуски: Лукашук предупредил о ракетной опасности

Потому, пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Зафиксированы пуски. Реагируем на ракетную опасность, – написал он.

В Днепре и области в 12:32 объявили воздушную тревогу. Сейчас красная вся Украина.

Сегодня, 30 декабря, на жилом массиве Победа произошла авария.

О том, как прошла предновогодняя ночь в Днепропетровской области, рассказал…

Сегодня, 31 декабря, в 03:55 на линию «101» сообщили о…

В Днепре и области в 12:32 объявили воздушную тревогу.

В Днепре возможны перебои с водой В Днепре и области в 12:32 объявили воздушную тревогу. 0 просмотров

На Днепропетровщине горел дом: погибла пожилая женщина Сегодня, 31 декабря, в 03:55 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Постного поселка Запорожское Криворожского района. 0 просмотров

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В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось авто 30 декабря в Днепре на на проспекте Богдана Хмельницкого загорелся легковой автомобиль Chevrolet Aveo. просмотров