Зафиксированы пуски: Лукашук предупредил о ракетной опасности

В Днепре и области в 12:32 объявили воздушную тревогу. Сейчас красная вся Украина.
Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, предупреждает об опасности.
Зафиксированы пуски. Реагируем на ракетную опасность, – написал он.
Потому, пожалуйста, будьте в безопасных местах!
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области в 12:32 объявили воздушную тревогу.
Сегодня, 31 декабря, в 03:55 на линию «101» сообщили о…
О том, как прошла предновогодняя ночь в Днепропетровской области, рассказал…
Сегодня, 30 декабря, на жилом массиве Победа произошла авария.
В Днепре и области в 12:32 объявили воздушную тревогу.
Светлая память!
Сегодня, 31 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.
Важная информация!
Сегодня, 31 декабря, в 03:55 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Постного поселка Запорожское Криворожского района.
Сегодня, 31 декабря, в Днепре и области применены стабилизационные отключения.
О том, как прошла предновогодняя ночь в Днепропетровской области, рассказал Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
Друзья, все будет Украина!
30 декабря в Днепре на на проспекте Богдана Хмельницкого загорелся легковой автомобиль Chevrolet Aveo.
Украина продолжит усиливать свою противовоздушную оборону (ПВО) в 2023 году. Она должна стать еще более сильной и результативной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!