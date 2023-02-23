Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Зафиксировано около шести атак: оккупанты весь день обстреливали Никопольщину

Зафиксировано около шести атак: оккупанты весь день обстреливали Никопольщину

Сегодня 21:15
просмотров

Сегодня, 23 февраля, оккупанты целый день обстреливали Никополь и район.

Новости Днепра про Зафиксировано около шести атак: оккупанты весь день обстреливали Никопольщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
 
«23 с утра и до вечера россияне вели огонь из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской общинам. Зафиксировано около шести атак. К счастью, люди не пострадали», — написал Лысак.
 
Соответствующие службы продолжают устанавливать последствия.

Читайте також:

Новости Днепра про Зафиксировано около шести атак: оккупанты весь день обстреливали НикопольщинуУкраїнська Новости Днепра про Зафиксировано около шести атак: оккупанты весь день обстреливали НикопольщинуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине пенсионеры отдали вооруженным вымогателям деньги и золото: полиция ищет свидетелей
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    На Днепропетровщине пенсионеры отдали вооруженным вымогателям деньги и золото: полиция ищет свидетелей

    В Днепропетровской области банда вымогателей с пистолетом вынесла из дома…

    ВСУ сбили два вражеских беспилотника, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    ВСУ сбили два вражеских беспилотника, — Генштаб

    Противник продолжает нести потери на Донецком направлении, а украинские военные…

    Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери

    В Днепре мужчина избил женщину на глазах у их общей…

    Прицельно били по спасателям: работников ГСЧС в Харьковской области обстреляли во время разбора завалов
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Прицельно били по спасателям: работников ГСЧС в Харьковской области обстреляли во время разбора завалов

    Сегодня, 23 февраля, в Харьковской области спасатели при разборе завалов…

    Последние новости

    На Днепропетровщине пенсионеры отдали вооруженным вымогателям деньги и золото: полиция ищет свидетелей
    На Днепропетровщине пенсионеры отдали вооруженным вымогателям деньги и золото: полиция ищет свидетелей

    В Днепропетровской области банда вымогателей с пистолетом вынесла из дома пенсионеров деньги, золото и технику, угрожая им пистолетом. Пока банду разыскивают полицейские. Если кому-то известна любая информация – звоните в полицию.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    ВСУ сбили два вражеских беспилотника, — Генштаб
    ВСУ сбили два вражеских беспилотника, — Генштаб

    Противник продолжает нести потери на Донецком направлении, а украинские военные сбили вражеские беспилотники типа "Мерлин" и ZALA.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери
    Конфликт из-за общего ребенка: в Днепре мужчина избил женщину на глазах у дочери

    В Днепре мужчина избил женщину на глазах у их общей дочери, посадил ребенка в машину и уехал.

    Сегодня 19:15
    0
    просмотров
    Прицельно били по спасателям: работников ГСЧС в Харьковской области обстреляли во время разбора завалов
    Прицельно били по спасателям: работников ГСЧС в Харьковской области обстреляли во время разбора завалов

    Сегодня, 23 февраля, в Харьковской области спасатели при разборе завалов попали под российский обстрел.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Нацбанк вводит в обращение памятную банкноту номиналом в 20 грн
    Нацбанк вводит в обращение памятную банкноту номиналом в 20 грн

    Нацбанк в честь годовщины полномасштабного вторжения рф выпустил памятную банкноту под названием "Помним! Не простим!"

    Сегодня 18:26
    1
    просмотров
    Немец стал пятым человеком в мире, действительно излечившимся от ВИЧ
    Немец стал пятым человеком в мире, действительно излечившимся от ВИЧ

    В Германии мужчина вылечился от ВИЧ.

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    Французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПК
    Французский Auchan включили в список международных спонсоров войны, – НАПК

    Сеть гипермаркетов "Ашан" после вторжения россии в Украину продолжила работать на российском рынке, способствовала мобилизации в ряды оккупационной армии и поставляла товары захватчикам.

    Сегодня 17:11
    1
    просмотров
    В Днепре экс-работник органа местного самоуправления поддерживал оккупантов
    В Днепре экс-работник органа местного самоуправления поддерживал оккупантов

    В Днепропетровской области задержали трех вероятных коллаборантов.

    Сегодня 17:03
    просмотров
    Суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн, – СБУ
    Суд арестовал имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн, – СБУ

    Кроме того, Оксана Марченко подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.

    Сегодня 16:21
    0
    просмотров
    В Днепре на выходных будут праздновать Колодия: где и когда
    В Днепре на выходных будут праздновать Колодия: где и когда

    В Днепре в эти выходные пройдет празднование Колодия.

    Сегодня 16:07
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх