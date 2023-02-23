Зафиксировано около шести атак: оккупанты весь день обстреливали Никопольщину

«23 с утра и до вечера россияне вели огонь из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской общинам. Зафиксировано около шести атак. К счастью, люди не пострадали», — написал Лысак.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня, 23 февраля, оккупанты целый день обстреливали Никополь и район.

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