Заезд через витрину и подстветка на потолке: как в середине 1950-х годов выглядел легендарный автосалон в Днепре (ФОТО)

В Днепре 70 лет назад автомобили и мотоциклы продавались в автомагазинах. Правда, в самом городе был всего один такой, с огромной витриной.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как автосалон того времени выглядел внутри.

В середине 1950-х годов в Днепре открылся магазин, где можно было купить автомобиль или мотоцикл. Техника была новенькая, шла прямо с завода. Все машины были советского производства и стоили очень дорого.

Например, за машину ЗиМ нужно было отдать 40 тыс рублей. Такие деньги в то время сложно было заработать и ко всем, кто покупал машины в этом магазине после покупки приходили «проверяющие» с вопросом: где он взял деньги на такое дорогое транспортное средство.

«Моя соседка с мужем в начале 1960-х годов купили автомобиль. Через несколько дней к ним пришли милиционеры и стали расспрашивать на какие деньги они приобрели машины. Ее муж был военным и долго служил за границей, на то время он мог себе позволить машину. Когда соседка с мужем показали документы – проверяющие ушли», — вспоминает жительница Днепра Наталья Подалекова. Такая же ситуация была и у тех, кто покупал мотоциклы.

В магазине машины стояли на специальных «помостах» и у самой витрины. Находился «автодом» в доме напротив другого знакового для Днепра магазина «Тысячи мелочей». В магазин машины попадали через витрину – окна снимали и в салон заезжал автомобиль или мотоцикл.

Просуществовал автомагазин в доме на центральном проспекте несколько десятилетий, а потом закрылся. Сегодня на его месте по-прежнему находится магазин с большими витринами, но продают там сувениры.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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