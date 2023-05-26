Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Заезд через витрину и подстветка на потолке: как в середине 1950-х годов выглядел легендарный автосалон в Днепре (ФОТО)

Заезд через витрину и подстветка на потолке: как в середине 1950-х годов выглядел легендарный автосалон в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:02
просмотров

В Днепре 70 лет назад автомобили и мотоциклы продавались в автомагазинах. Правда, в самом городе был всего один такой, с огромной витриной.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как автосалон того времени выглядел внутри.

В середине 1950-х годов в Днепре открылся магазин, где можно было купить автомобиль или мотоцикл. Техника была новенькая, шла прямо с завода. Все машины были советского производства и стоили очень дорого.

Новости Днепра про Заезд через витрину и подстветка на потолке: как в середине 1950-х годов выглядел легендарный автосалон в Днепре (ФОТО)

#image_title

Например, за машину ЗиМ нужно было отдать 40 тыс рублей. Такие деньги в то время сложно было заработать и ко всем, кто покупал машины в этом магазине после покупки приходили «проверяющие» с вопросом: где он взял деньги на такое дорогое транспортное средство.

«Моя соседка с мужем в начале 1960-х годов купили автомобиль. Через несколько дней к ним пришли милиционеры и стали расспрашивать на какие деньги они приобрели машины. Ее муж был военным и долго служил за границей, на то время он мог себе позволить машину. Когда соседка с мужем показали документы – проверяющие ушли», — вспоминает жительница Днепра Наталья Подалекова. Такая же ситуация была и у тех, кто покупал мотоциклы.

В магазине машины стояли на специальных «помостах» и у самой витрины. Находился «автодом» в доме напротив другого знакового для Днепра магазина «Тысячи мелочей». В магазин машины попадали через витрину – окна снимали и в салон заезжал автомобиль или мотоцикл.

Просуществовал автомагазин в доме на центральном проспекте несколько десятилетий, а потом закрылся. Сегодня на его месте по-прежнему находится магазин с большими витринами, но продают там сувениры.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Читайте также:

Новости Днепра про Заезд через витрину и подстветка на потолке: как в середине 1950-х годов выглядел легендарный автосалон в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Заезд через витрину и подстветка на потолке: как в середине 1950-х годов выглядел легендарный автосалон в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В парке ДИИТа растет 50-летнее дерево-великан: помогает сдать сессию и имеет необычную черту (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:46
    В парке ДИИТа растет 50-летнее дерево-великан: помогает сдать сессию и имеет необычную черту (ФОТО)

    В парке ДИИТ растет необычное дерево. Летом его зеленая крона…

    Количество пострадавших в результате удара по больнице в Днепре возросло до 31
    Новости Днепра
    Сегодня 17:45
    Количество пострадавших в результате удара по больнице в Днепре возросло до 31

    Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

    В ветклинике Днепра, возле которой попала ракета, рассказали, что с персоналом и пациентами
    Новости Днепра
    Сегодня 17:00
    В ветклинике Днепра, возле которой попала ракета, рассказали, что с персоналом и пациентами

    Во время ракетного удара пострадала ветклиника.

    Людей спасло чудо: Филатов о ракетном ударе по больнице в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 16:49
    Людей спасло чудо: Филатов о ракетном ударе по больнице в Днепре

    Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате…

    Последние новости

    В парке ДИИТа растет 50-летнее дерево-великан: помогает сдать сессию и имеет необычную черту (ФОТО)
    В парке ДИИТа растет 50-летнее дерево-великан: помогает сдать сессию и имеет необычную черту (ФОТО)

    В парке ДИИТ растет необычное дерево. Летом его зеленая крона закрывает огромный участок улицы, создавая тень и прохладу для посетителей парка и студентов. Появление дерева окутано легендой, а еще оно может приносить удачу тем, кто учится в вузе.

    Сегодня 17:46
    просмотров
    Количество пострадавших в результате удара по больнице в Днепре возросло до 31
    Количество пострадавших в результате удара по больнице в Днепре возросло до 31

    Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

    Сегодня 17:45
    0
    просмотров
    В ветклинике Днепра, возле которой попала ракета, рассказали, что с персоналом и пациентами
    В ветклинике Днепра, возле которой попала ракета, рассказали, что с персоналом и пациентами

    Во время ракетного удара пострадала ветклиника.

    Сегодня 17:00
    0
    просмотров
    Людей спасло чудо: Филатов о ракетном ударе по больнице в Днепре
    Людей спасло чудо: Филатов о ракетном ударе по больнице в Днепре

    Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц.

    Сегодня 16:49
    0
    просмотров
    Пытался убить: в Кривом Роге задержали мужчину, который напал на женщину и избивал ее кирпичом
    Пытался убить: в Кривом Роге задержали мужчину, который напал на женщину и избивал ее кирпичом

    Его поймали.

    Сегодня 16:15
    просмотров
    В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больнице
    В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больнице

    Спасатели полностью потушили пожар в загоревшихся после ракетного удара зданиях.

    Сегодня 15:40
    1
    просмотров
    Удар по больнице в Днепре: получили тело третьего погибшего, еще троих ищут
    Удар по больнице в Днепре: получили тело третьего погибшего, еще троих ищут

    Без вести пропавшими считаются три человека.

    Сегодня 15:08
    просмотров
    Юрий Игнат рассказал, какой ракетой могли ударить по Днепру
    Юрий Игнат рассказал, какой ракетой могли ударить по Днепру

    Вероятно, по Днепру сегодня били с С-400.

    Сегодня 14:43
    0
    просмотров
    В Днепре полиция развернула пункты для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара: адреса
    В Днепре полиция развернула пункты для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара: адреса

    Сегодня россияне в очередной раз атаковали город.

    Сегодня 14:42
    0
    просмотров
    «Из ветклиники выносили обгоревших животных, удар был именно туда»: очевидцы об обстреле Днепра
    «Из ветклиники выносили обгоревших животных, удар был именно туда»: очевидцы об обстреле Днепра

    Удар пришелся на ветклинику.

    Сегодня 14:06
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх