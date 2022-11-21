Задние лапы затянуло грязью: в Днепре спасатели достали четырехлапого из ямы

Спасатели помогают всем – и людям, и животным!

В воскресенье, 20 ноября, в 13:37 на линию «101» сообщили о том, что на улице Куринной собака упала в яму и нуждается в помощи.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что животное находится в яме на глубине 0,5 метра, а его задние лапы затянуло грязью. Сотрудники ГСЧС достали четырехлапого на поверхность.

Жизни и здоровью пушистика уже ничего не угрожает.

К спасательным работам привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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