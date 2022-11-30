Задержанных священников УПЦ (МП) могут обменять на пленных украинцев, – представитель ГУР

Вероятно, задержанных предателей могут приобщить к обменному фонду.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать, – сказал он.
Безусловно, вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен. Представитель ГУР МО добавил, что это важно для обеспечения национальной безопасности Украины.
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