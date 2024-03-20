Задержан хулиган, обстрелявший вагон трамвая в центре Днепра

Вечером 17 марта неизвестный обстрелял салон трамвая. Подозреваемый, проходя у вагона на улице Курчатова, сделал несколько выстрелов в сторону транспорта. К счастью, находившиеся внутри пассажиры не пострадали, сообщили в Нацполиции.
Как отметили правоохранители, к ним обратились водитель и кондуктор трамвая, которые рассказали об инциденте. Из-за преступных действий подозреваемого повреждено стекло в вагоне.
Сотрудники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции установили и разыскали причастного к происшествию мужчину. Им оказался 39-летний житель Днепропетровской области. Правоохранители изъяли у подозреваемого пневматическое оружие.
В настоящее время подозреваемый под стражей. Ему объявили подозрение по статье о хулиганстве.
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