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  • Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в Днепре

Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в Днепре

Сегодня 18:01
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Одного из нападавших задержали.

Новости Днепра про Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в Днепре

Полиция установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы экс-военного в Днепре. Один из них был задержан.

Речь идет о событиях, которые развернулись 20 июня на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре, когда группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков избила экс-военного и надела на него наручники.

По факту конфликта полиция при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начала два уголовных производства — за незаконное лишение свободы и пытки.

Новости Днепра про Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в Днепре

Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия. Правоохранители выяснили, что к событиям причастны несколько человек. Их личности полиция установила. Один из активных участников событий был задержан.

В результате обработки доказательств была определена процессуальная роль в преступлении участвовавшего в событиях народного депутата. Речь идет о Николае Тищенко, которому 25 июня объявили о подозрении.

Новости Днепра про Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в Днепре

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Новости Днепра про Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в ДнепреРусский

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