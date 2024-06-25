Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в Днепре

Полиция установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы экс-военного в Днепре. Один из них был задержан.
Речь идет о событиях, которые развернулись 20 июня на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре, когда группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков избила экс-военного и надела на него наручники.
По факту конфликта полиция при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начала два уголовных производства — за незаконное лишение свободы и пытки.
Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия. Правоохранители выяснили, что к событиям причастны несколько человек. Их личности полиция установила. Один из активных участников событий был задержан.
В результате обработки доказательств была определена процессуальная роль в преступлении участвовавшего в событиях народного депутата. Речь идет о Николае Тищенко, которому 25 июня объявили о подозрении.
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