Зачисливали для отсрочки от мобилизации: заместителя директора и заведующего двух колледжей Днепра подозревают в получении взятки

Заведующий заочным отделением, а также заместитель директора из двух государственных колледжей Днепра подозреваются в зачислении студентов для отсрочки от призыва за денежное вознаграждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
Они требовали и получили неправомерную выгоду за зачисление на дневную форму обучения «абитуриентов» призывного возраста, что давало бы им возможность получить отсрочку от призыва на военную службу, говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемые обещали поступающим не создавать препятствий и повлиять на положительное решение членов комиссии.
При получении взятки в размере 2 тысяч долларов США педагоги были задержаны правоохранителями.
Им инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на восприятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения и отстранении от должностей.
Напомним, ранее мы писали, что чиновник Днепровского горсовета могла входить в преступную группу ФСБ, которая готовила ракетные удары по 6 регионам Украины.
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