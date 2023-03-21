Забил знакомого металлической цепью: на Днепропетровщине полиция задержала мужчину

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Известно, что 22 февраля в полицию сообщили об исчезновении 39-летнего мужчины. С января этого года мужчина не выходил на связь, поэтому его родные обратились в правоохранительные органы. Полицейским удалось выяснить, что пропавший был убит.
Произошло убийство 12 января этого года. Подозреваемый находился дома у своего 29-летнего знакомого. Внезапно между мужчинами начался конфликт и подозреваемый нанес пострадавшему несколько ударов металлической палкой от которых он и скончался. На следующий день правонарушитель унес тело и спрятал в яму на территории домовладения.
Недалеко от места совершения преступления полицейские нашли орудие преступления.
На данный момент расследование продолжается.
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Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровской области.
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