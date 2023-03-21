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  • Забил знакомого металлической цепью: на Днепропетровщине полиция задержала мужчину

Забил знакомого металлической цепью: на Днепропетровщине полиция задержала мужчину

Сегодня 08:00
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В Солонянском районе Днепропетровской области задержали мужчину, который забил своего знакомого на смерть.

Новости Днепра про Забил знакомого металлической цепью: на Днепропетровщине полиция задержала мужчину

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Известно, что 22 февраля в полицию сообщили об исчезновении 39-летнего мужчины. С января этого года мужчина не выходил на связь, поэтому его родные обратились в правоохранительные органы. Полицейским удалось выяснить, что пропавший был убит.

Произошло убийство 12 января этого года. Подозреваемый находился дома у своего 29-летнего знакомого. Внезапно между мужчинами начался конфликт и подозреваемый нанес пострадавшему несколько ударов металлической палкой от которых он и скончался.  На следующий день правонарушитель унес тело и спрятал в яму на территории домовладения.

Недалеко от места совершения преступления полицейские нашли орудие преступления.

На данный момент расследование продолжается.

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