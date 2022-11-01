Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители установили личность погибшей женщины – ею оказалась 48-летняя жительница Николаевской области.
Полицейские отработали камеры видеонаблюдения, установили близких умершей и опросили их. Выяснилось, что в последнее время потерпевшая тесно общалась с 54-летним жителем Павлограда.
В квартире мужчины прошел обыск, в ходе которого были обнаружены вещественные доказательства. Было установлено, что в середине октября потерпевшая была в гостях у мужчины, где между ними возникла ссора. Во время конфликта подозреваемый нанес женщине несколько ударов молотком по голове, а на следующий день обнаружил ее мертвой. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и сложил его в пакеты. В тот же день на велосипеде вывез фрагменты тела в другой район города.
Мужчину задержали. Орудие преступления и вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.
31 октября задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Продолжается следствие.
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