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Забыл где живет: в Днепре вернули домой потерявшегося 82-летнего дедушку

Сегодня 10:27
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В Днепре пенсионер потерялся, потому что забыл, где живет.

Новости Днепра про Забыл где живет: в Днепре вернули домой потерявшегося 82-летнего дедушку

11 января в патрульные звонили волонтеры одного из благотворительных фондов и рассказали, что к ним пришел дедушка, который не может пойти домой, потому что потерялся.

Мужчина был легко одет и утверждал, что забыл, где живет. До приезда патрульных волонтеры дали 82-летнему дедушке теплую одежду.

Пенсионер не мог точно сообщить полицейским, где он проживает. При выяснении данных его жены, на спецлинию 102 поступил вызов от нее.

Женщина уже искала своего пропавшего мужчину. Инспекторы связались с ней и узнали ее адрес. Дедушку доставили к месту жительства и передали благодарной жене.

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