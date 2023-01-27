Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

Сегодня 12:33
просмотров

На Днепропетровщине начались соседские войны из-за несправедливого отключения света.

Новости Днепра про Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

Уже несколько месяцев мы живем с постоянными отключениями электричества. Большинство относится к ним с пониманием, ведь в этом виноваты не украинцы, но иногда возникают конфликты между соседями из-за того, что у кого-то больше света чем у других.

К примеру, в Днепре возникла «война» между домами. Жители многоэтажки пишут жалобы на соседей, у которых не так часто выключают свет. Об этом рассказали в телеграмм-канале «ХД».

Новости Днепра про Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

В Кривом Роге соседские войны вышли на новый уровень. Жительница одной из многоэтажек Екатерина утверждает, что кто-то облил подъезд их дома мочой и забросал яйцами. По ее мнению, это произошло по той причине, что у них не выключали свет, поэтому соседи решили отомстить. Свою историю она рассказала в сообществе «Мы из Саксаганского района».

Новости Днепра про Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

В то же время в комментариях к сообщению люди сомневаются в правдивости истории. Они намекают, что если это действительно произошло, то причина могла быть другой. По их мнению, это произошло из-за того, что автомобиль был припаркован возле дома и мешал другим.

Новости Днепра про Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

Однако женщина утверждает, что это произошло именно из-за несправедливого, по мнению соседей, отключения света.

Новости Днепра про Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

Мы же призываем быть добрее друг к другу, потому что конфликты с соседями проблемы с отключениями света не разрешат. Если у вас не выключают свет – старайтесь экономить. Если же отключают и не соблюдают графики (и нет аварийных отключений) – сообщите об этом своей компании-поставщику.

Напомним, ранее в ДТЭК опровергли информацию о том, что будут выключать свет по жалобам потребителей.

Читайте также:

 

 

 

Новости Днепра про Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения светаУкраїнська Новости Днепра про Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения светаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу
    Новости Днепра
    Сегодня 15:54
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

    В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи…

    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света
    Новости Днепра
    Сегодня 15:43
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света

    В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.

    В Кривом Роге пожар унес жизни женщины и мужчины
    Новости Днепра
    Сегодня 11:58
    В Кривом Роге пожар унес жизни женщины и мужчины

    В пятницу, 27 января, в 00:23 на линию «101» сообщили…

    На Днепропетровщине заметили редкую летучую мышь с большими ушами
    Новости Днепра
    Сегодня 11:30
    На Днепропетровщине заметили редкую летучую мышь с большими ушами

    В Павлограде на Днепропетровщине нашли краснокнижную летучую мышь.

    Последние новости

    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов

    Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь сложно представить, что на месте зеленых алей и высотных домов когда-то было пустое поле, бегали дикие животные и поднимались песчаные бури.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

    В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи в аренду жилья.

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света

    В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.

    Сегодня 15:43
    просмотров
    Отключили свет: что делать, если карта осталась в банкомате
    Отключили свет: что делать, если карта осталась в банкомате

    Во время экстренных и аварийных отключений электричества в Днепре свет может пропасть в любую минуту. Произойти это может где угодно: и дома, и в магазине и даже в банке.  А вот что делать, когда свет пропал как раз в то…

    Сегодня 14:54
    0
    просмотров
    Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через Дию
    Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через Дию

    В Минцифре объяснили, откуда появились слухи о повестках в Дии

    Сегодня 14:53
    просмотров
    На Днепропетровщине работники критической инфраструктуры могли быть коллаборантами
    На Днепропетровщине работники критической инфраструктуры могли быть коллаборантами

    В Днепропетровской области разоблачили очередных пророссийских коллаборантов.

    Сегодня 14:19
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария: Skoda сбила мужчину
    В Днепре на Слобожанском проспекте произошла смертельная авария: Skoda сбила мужчину

    Будьте осторожны на дорогах!

    Сегодня 13:59
    0
    просмотров
    В Днепре планируют перекрыть одну из улиц: какую именно и когда
    В Днепре планируют перекрыть одну из улиц: какую именно и когда

    Важно!

    Сегодня 12:46
    1
    просмотров
    В Кривом Роге пожар унес жизни женщины и мужчины
    В Кривом Роге пожар унес жизни женщины и мужчины

    В пятницу, 27 января, в 00:23 на линию «101» сообщили о том, что по улице Черкасова в Кривом Роге из квартиры многоэтажки идет густой дым.

    Сегодня 11:58
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине заметили редкую летучую мышь с большими ушами
    На Днепропетровщине заметили редкую летучую мышь с большими ушами

    В Павлограде на Днепропетровщине нашли краснокнижную летучую мышь.

    Сегодня 11:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх