Забросали яйцами подъезд и авто: в Днепре и области разгорелись соседские войны из-за отключения света

Уже несколько месяцев мы живем с постоянными отключениями электричества. Большинство относится к ним с пониманием, ведь в этом виноваты не украинцы, но иногда возникают конфликты между соседями из-за того, что у кого-то больше света чем у других.
К примеру, в Днепре возникла «война» между домами. Жители многоэтажки пишут жалобы на соседей, у которых не так часто выключают свет. Об этом рассказали в телеграмм-канале «ХД».
В Кривом Роге соседские войны вышли на новый уровень. Жительница одной из многоэтажек Екатерина утверждает, что кто-то облил подъезд их дома мочой и забросал яйцами. По ее мнению, это произошло по той причине, что у них не выключали свет, поэтому соседи решили отомстить. Свою историю она рассказала в сообществе «Мы из Саксаганского района».
В то же время в комментариях к сообщению люди сомневаются в правдивости истории. Они намекают, что если это действительно произошло, то причина могла быть другой. По их мнению, это произошло из-за того, что автомобиль был припаркован возле дома и мешал другим.
Однако женщина утверждает, что это произошло именно из-за несправедливого, по мнению соседей, отключения света.
Мы же призываем быть добрее друг к другу, потому что конфликты с соседями проблемы с отключениями света не разрешат. Если у вас не выключают свет – старайтесь экономить. Если же отключают и не соблюдают графики (и нет аварийных отключений) – сообщите об этом своей компании-поставщику.
Напомним, ранее в ДТЭК опровергли информацию о том, что будут выключать свет по жалобам потребителей.
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Яна Юхименко
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