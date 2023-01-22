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  • Забрали беспроводные наушники: на Днепропетровщине в аптеке ограбили 63-летнего мужчину

Забрали беспроводные наушники: на Днепропетровщине в аптеке ограбили 63-летнего мужчину

Сегодня 12:02
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В Покрове в одной из аптек 42-летний злоумышленник ограбил 63-летнего мужчину.

Новости Днепра про Забрали беспроводные наушники: на Днепропетровщине в аптеке ограбили 63-летнего мужчину

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник незаметно похитил чехол с беспроводными наушниками из сумки потерпевшего и скрылся с места происшествия.

63-летний мужчина сообщил о преступлении в полицию. Правоохранители установили 42-летнего вора и изъяли у него похищенные вещи. Наушники вернули владельцу.

18 января правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Днепра про Забрали беспроводные наушники: на Днепропетровщине в аптеке ограбили 63-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Забрали беспроводные наушники: на Днепропетровщине в аптеке ограбили 63-летнего мужчинуРусский

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