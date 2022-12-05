Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

Сегодня, 5 декабря, патрульные Кривого Рога получили вызов "Маленькие дети, без присмотра взрослых сами на улице".

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога.

Инспекторы оперативно прибыли на улицу Петра Калнышевского и обнаружили двух девушек – 9 и 6 лет.

Дети объяснили патрульным, что собирались ехать к брату, но перепутали маршрутное такси и заблудились.

Блюстители порядка пригласили детей в служебный автомобиль и передали работникам ювенальной превенции для дальнейшей проверки и установления всех обстоятельств этой ситуации.

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