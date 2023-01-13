Заблудилась: в Днепре габаритная фура попала в ДТП и заблокировала дорогу (ФОТО)

Предварительно водитель фуры разворачивался на перекрестке, но не рассчитал свои возможности и врезался в легковой автомобиль. Пострадавших нет, но габаритный транспорт преградил половину дороги и полностью заблокировал трамвайные пути.

В Днепре на проспекте Леси Украинки фура «притерлась» с легковым автомобилем.

Сегодня, 13 января, в Днепре на съезде с Нового моста…

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