За сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов, 16 танков и 24 ББМ: потери врага на 2 ноября

Слава Украине! Слава ВСУ!

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 800 оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения россии в Украину уничтожено около 73 270 захватчиков.

Кроме того, россияне потеряли много техники: 2714 танков, 5525 ББМ, 1733 артсистемы, 277 самолетов, 1438 БПЛА и многое другое.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 73270 (+800) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 714 (+16),

боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24),

артиллерийских систем – 1 733 (+3),

РСЗО – 387 (+4),

средств ПВО ‒ 198 (+1),

самолетов – 277 (+1),

вертолетов – 258 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),

крылатых ракет ‒ 397 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10),

специальной техники – 154 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.

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