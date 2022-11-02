За сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов, 16 танков и 24 ББМ: потери врага на 2 ноября

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 800 оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения россии в Украину уничтожено около 73 270 захватчиков.
Кроме того, россияне потеряли много техники: 2714 танков, 5525 ББМ, 1733 артсистемы, 277 самолетов, 1438 БПЛА и многое другое.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отметили в Генштабе.
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