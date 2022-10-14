За сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 10 танков и 17 БПЛА: потери врага на 14 октября

Украинские защитники и защитницы уничтожают российских захватчиков и освобождают наши земли.
Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения на концерт Кобзона отправились 64 300 солдат рф.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, — отметили в Генштабе.
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