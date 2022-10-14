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  • За сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 10 танков и 17 БПЛА: потери врага на 14 октября

За сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 10 танков и 17 БПЛА: потери врага на 14 октября

Сегодня 11:31
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Слава Украине! Слава ВСУ!
Новости Днепра про За сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 10 танков и 17 БПЛА: потери врага на 14 октября

ВСУ уничтожают оккупантов.

Украинские защитники и защитницы уничтожают российских захватчиков и освобождают наши земли.

Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения на концерт Кобзона отправились 64 300 солдат рф.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 64300 (+500) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 521 (+10),
  • боевых бронированных машин ‒ 5172 (+5),
  • артиллерийских систем – 1 566 (+10),
  • РСЗО – 362 (+5),
  • средств ПВО ‒ 186 (+3),
  • самолетов – 268 (+0),
  • вертолетов – 240 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 944 (+9),
  • специальной техники – 142 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, — отметили в Генштабе.

Новости Днепра про За сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 10 танков и 17 БПЛА: потери врага на 14 октября

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Новости Днепра про За сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 10 танков и 17 БПЛА: потери врага на 14 октябряУкраїнська Новости Днепра про За сутки ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, 10 танков и 17 БПЛА: потери врага на 14 октябряРусский

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