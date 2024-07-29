За сутки возникло 74 пожара в экосистемах Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

По данным ГСЧС, за прошедшие сутки, 28 июля, было зафиксировано 74 пожара на открытых территориях Днепропетровщины.
Чрезвычайники ликвидировали 56 возгораний сухой растительности, 16 пожаров, где средоточием был мусор и 2 возгорания на сельхозугодии.
Напомним, по состоянию на 29 июля в Днепропетровской области сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Это означает, что погодные условия способствуют возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистеме при наличии даже небольших источников возгорания.
Спасатели призывают людей не провоцировать пожары в экосистемах и соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе:
Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
Напомним, недавно мы писали, что в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое, возгорание почти дошло до домов.
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