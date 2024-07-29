За сутки возникло 74 пожара в экосистемах Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

В Днепре и области сохраняется чрезвычайный уровень опасности.

По данным ГСЧС, за прошедшие сутки, 28 июля, было зафиксировано 74 пожара на открытых территориях Днепропетровщины.

Чрезвычайники ликвидировали 56 возгораний сухой растительности, 16 пожаров, где средоточием был мусор и 2 возгорания на сельхозугодии.

Напомним, по состоянию на 29 июля в Днепропетровской области сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Это означает, что погодные условия способствуют возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистеме при наличии даже небольших источников возгорания.

Спасатели призывают людей не провоцировать пожары в экосистемах и соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе:

не разводить костер в необорудованных для этого местах;

не сжигать сухую растительность или мусор;

не бросать непогашенные окурки на сухую траву;

не разрешать детям играть с огнем.

Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое, возгорание почти дошло до домов.

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