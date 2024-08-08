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За сутки пожары уничтожили более 43 га экосистем Днепропетровской области: сохраняется чрезвычайная опасность

Сегодня 09:30
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В Днепропетровской области продолжается чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.

Новости Днепра про За сутки пожары уничтожили более 43 га экосистем Днепропетровской области: сохраняется чрезвычайная опасность

К сожалению, не все прислушиваются к советам пожарных и продолжают сжигать сухую растительность, нанося непоправимый вред природе. Об этом написали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

За прошедшие сутки, 7 июля, чрезвычайники 54 раза выезжали на место возгораний на открытых территориях Днепропетровщины.

Было ликвидировано 43 возгорания сухой растительности и 11 пожаров, где средоточием был мусор. В результате возгораний было уничтожено более 43 га наземных экосистем.

Новости Днепра про За сутки пожары уничтожили более 43 га экосистем Днепропетровской области: сохраняется чрезвычайная опасность

По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в регионе сохраняется чрезвычайный (V класса) уровень опасности. Это означает, что погодные условия способствуют возникновению и быстрому распространению пожаров на открытых территориях при наличии небольшого возгорания. Также заметим, что большинство пожаров возникает из-за опрометчивости и несоблюдения правил обращения с огнем на природе.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности в Днепропетровской области сохраняется уже длительное время.

Чрезвычайники в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной опасности в природных экосистемах и при проведении хозяйственных работ:

  • не разводить костер в необорудованных для этого местах;
  • не сжигать сухую растительность или мусор;
  • не бросать непогашенные окурки на сухую траву;
  • не разрешать детям играть с огнем.

При первых признаках возникновения пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101.

Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда курила сорняки.

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Новости Днепра про За сутки пожары уничтожили более 43 га экосистем Днепропетровской области: сохраняется чрезвычайная опасностьУкраїнська Новости Днепра про За сутки пожары уничтожили более 43 га экосистем Днепропетровской области: сохраняется чрезвычайная опасностьРусский

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