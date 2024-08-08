За сутки пожары уничтожили более 43 га экосистем Днепропетровской области: сохраняется чрезвычайная опасность

К сожалению, не все прислушиваются к советам пожарных и продолжают сжигать сухую растительность, нанося непоправимый вред природе. Об этом написали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
За прошедшие сутки, 7 июля, чрезвычайники 54 раза выезжали на место возгораний на открытых территориях Днепропетровщины.
Было ликвидировано 43 возгорания сухой растительности и 11 пожаров, где средоточием был мусор. В результате возгораний было уничтожено более 43 га наземных экосистем.
По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в регионе сохраняется чрезвычайный (V класса) уровень опасности. Это означает, что погодные условия способствуют возникновению и быстрому распространению пожаров на открытых территориях при наличии небольшого возгорания. Также заметим, что большинство пожаров возникает из-за опрометчивости и несоблюдения правил обращения с огнем на природе.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности в Днепропетровской области сохраняется уже длительное время.
Чрезвычайники в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной опасности в природных экосистемах и при проведении хозяйственных работ:
При первых признаках возникновения пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101.
Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда курила сорняки.
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