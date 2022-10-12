За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября

По состоянию на 12 октября российская армия потеряла в войне против Украины 63 380 солдат. Только за минувшие сутки на концерт Кобзона отправились 270 захватчиков.
Кроме того, оккупанты потеряли много техники: 2505 танков, 5181 ББМ, 1507 артсистем, 268 самолетов, 235 вертолетов, 1129 беспилотников и т.д.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях, – отметили в Генштабе.
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