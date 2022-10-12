За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября

Слава Украине! Слава ВСУ!

По состоянию на 12 октября российская армия потеряла в войне против Украины 63 380 солдат. Только за минувшие сутки на концерт Кобзона отправились 270 захватчиков.

Кроме того, оккупанты потеряли много техники: 2505 танков, 5181 ББМ, 1507 артсистем, 268 самолетов, 235 вертолетов, 1129 беспилотников и т.д.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 63380 (+270) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 505 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 5181 (+19),

артиллерийских систем – 1 507 (+11),

РСЗО – 355 (+2),

средств ПВО ‒ 182 (+1),

самолетов – 268 (+0),

вертолетов – 235 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15),

крылатых ракет ‒ 315 (+20),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3 927 (+11),

специальной техники – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях, – отметили в Генштабе.

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