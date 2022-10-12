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  • За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября

За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября

Сегодня 13:10
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Слава Украине! Слава ВСУ!

Новости Днепра про За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября

По состоянию на 12 октября российская армия потеряла в войне против Украины 63 380 солдат. Только за минувшие сутки на концерт Кобзона отправились 270 захватчиков.

Кроме того, оккупанты потеряли много техники: 2505 танков, 5181 ББМ, 1507 артсистем, 268 самолетов, 235 вертолетов, 1129 беспилотников и т.д.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 63380 (+270) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 505 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 5181 (+19),
  • артиллерийских систем – 1 507 (+11),
  • РСЗО – 355 (+2),
  • средств ПВО ‒ 182 (+1),
  • самолетов – 268 (+0),
  • вертолетов – 235 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15),
  • крылатых ракет ‒ 315 (+20),
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 927 (+11),
  • специальной техники – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях, – отметили в Генштабе.

Новости Днепра про За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября

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Новости Днепра про За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октябряУкраїнська Новости Днепра про За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октябряРусский

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