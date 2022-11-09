За шаг до смерти: в Днепре курсант спас парня от самоубийства

В Днепре курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел спас парня от самоубийства.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

На путях прямо перед вагоном лежал молодой человек. Сначала курсант подумал, что его сбили. Но нет. Трамвай вовремя остановился.

Евгений сразу вышел из вагона и оттащил парня с путей. На вид ему было не больше 25 лет. Курсант начал выяснять, почему он хотел покончить с собой. Юноша рассказал, что решил покончить жизнь самоубийством по личным причинам.

«Что именно подвигло его к такому поступку, парень не сказал. Но, учитывая, что сначала он вообще проявлял агрессию, через некоторое время удалось наладить с ним минимальный контакт. Он отметил, что переехал сюда из Доброполья Донецкой области. Но когда я спрашивал, почему тот решился на самоубийство, юноша только начинал плакать», — рассказал Евгений.

Курсант вызвал полицейских и, дождавшись их прибытия на место происшествия, объяснил все обстоятельства.

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