За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракеты

Уже год украинские защитники и защитницы сдерживают российских захватчиков и шаг за шагом освобождают наши земли.

За год полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили 146 820 российских военных. Кроме того, наши защитники превратили в металлолом много вражеской техники: 3363 танка, 6600 боевых бронированных машин, 2363 артсистемы, 299 самолетов, 287 вертолетов, 2033 БПЛА и многое другое.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 146820 (+970) человек ликвидировано,

танков ‒ 3363 (+13),

боевых бронированных машин – 6600 (+7),

артиллерийских систем – 2363 (+11),

РСЗО – 474 (+3),

средств ПВО ‒ 247 (+3),

самолетов – 299 (+0),

вертолетов – 287 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),

крылатых ракет ‒ 873 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9),

специальной техники – 229 (+1).

Слава Украине! Слава ВСУ!

Выстоим и победим!

HIMARS передает оккупантам привет!

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: