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  • За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракеты

За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракеты

Сегодня 10:44
просмотров

Уже год украинские защитники и защитницы сдерживают российских захватчиков и шаг за шагом освобождают наши земли.

Новости Днепра про За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракеты

За год полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили 146 820 российских военных. Кроме того, наши защитники превратили в металлолом много вражеской техники: 3363 танка, 6600 боевых бронированных машин, 2363 артсистемы, 299 самолетов, 287 вертолетов, 2033 БПЛА и многое другое.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 146820 (+970) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3363 (+13),
  • боевых бронированных машин – 6600 (+7),
  • артиллерийских систем – 2363 (+11),
  • РСЗО – 474 (+3),
  • средств ПВО ‒ 247 (+3),
  • самолетов – 299 (+0),
  • вертолетов – 287 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9),
  • специальной техники – 229 (+1).

Новости Днепра про За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракеты

Слава Украине! Слава ВСУ!

Выстоим и победим!

Новости Днепра про За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракеты

HIMARS передает оккупантам привет!

Напомним, ранее мы писали, что  Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны.

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Новости Днепра про За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракетыУкраїнська Новости Днепра про За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракетыРусский

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