За год ВСУ ликвидировали почти 150 тыс. оккупантов, 3363 танка, 6600 ББМ, 299 самолетов и 873 ракеты

За год полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили 146 820 российских военных. Кроме того, наши защитники превратили в металлолом много вражеской техники: 3363 танка, 6600 боевых бронированных машин, 2363 артсистемы, 299 самолетов, 287 вертолетов, 2033 БПЛА и многое другое.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:
Слава Украине! Слава ВСУ!
Выстоим и победим!
HIMARS передает оккупантам привет!
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны.
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