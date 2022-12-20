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  • За «героизм народа и сопротивление агрессору»: Украина стала государством года по версии The Economist

За «героизм народа и сопротивление агрессору»: Украина стала государством года по версии The Economist

Сегодня 17:13
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Украина за «героизм народа и сопротивление агрессору» стала государством года по версии британского журнала The Economist.

Новости Днепра про За «героизм народа и сопротивление агрессору»: Украина стала государством года по версии The Economist

Отмечается, что обычно выбор сложный, но на этот раз он был очевидным.

В обычное время трудно выбрать страну года по версии The Economist. Наши журналисты и редакторы обычно устраивают дебаты, в которых спорят о полудюжине стран, включенных в шорт-лист. Но в этом году, впервые с тех пор, как мы начали называть страны года с 2013-го, выбор очевиден. Это может быть только Украина, – отметил The Economist.

Журналисты выделили четыре главных качества Украины: героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение.

Напомним, ранее мы писали, что американский журнал Time назвал «Человеком года» президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины».

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