За «героизм народа и сопротивление агрессору»: Украина стала государством года по версии The Economist

Отмечается, что обычно выбор сложный, но на этот раз он был очевидным.
В обычное время трудно выбрать страну года по версии The Economist. Наши журналисты и редакторы обычно устраивают дебаты, в которых спорят о полудюжине стран, включенных в шорт-лист. Но в этом году, впервые с тех пор, как мы начали называть страны года с 2013-го, выбор очевиден. Это может быть только Украина, – отметил The Economist.
Журналисты выделили четыре главных качества Украины: героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение.
Напомним, ранее мы писали, что американский журнал Time назвал «Человеком года» президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины».
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Александра Лучка
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