За «героизм народа и сопротивление агрессору»: Украина стала государством года по версии The Economist

Украина за «героизм народа и сопротивление агрессору» стала государством года по версии британского журнала The Economist.

Отмечается, что обычно выбор сложный, но на этот раз он был очевидным.

В обычное время трудно выбрать страну года по версии The Economist. Наши журналисты и редакторы обычно устраивают дебаты, в которых спорят о полудюжине стран, включенных в шорт-лист. Но в этом году, впервые с тех пор, как мы начали называть страны года с 2013-го, выбор очевиден. Это может быть только Украина, – отметил The Economist.