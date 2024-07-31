За двое суток в экосистемах Днепропетровщины возникло более 150 пожаров: сохраняется V уровень опасности

В Днепре и области сохранится V уровень опасности.

Только за двое суток, 29 и 30 июля, спасатели совершили более 150 выездов для ликвидации масштабных пожаров на открытых территориях Днепропетровской области. Ликвидировали 2 лесных пожара, 127 возгораний сухой растительности, 22 пожара, где очагом был мусор, и 1 возгорание сельхозугодий.

Всего за два дня огонь уничтожил около 70 га экосистем.

По данным Украинского гидрометеорологического центра в Днепропетровской области с 31 июля по 2 августа сохранится чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.

Напомним, жара и сильный ветер способствуют возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистеме при наличии даже небольших источников возгорания.

Пожарные призывают быть внимательными и ответственными, соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе и проведения хозяйственных работ:

не разводить костер в необорудованных для этого местах;

не сжигать сухую растительность или мусор;

не бросать непогашенные окурки на сухую траву;

не разрешать детям играть с огнем.

При первых признаках возникновения пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101.

Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое, возгорание почти дошло до домов.

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