За двое суток в экосистемах Днепропетровщины возникло более 150 пожаров: сохраняется V уровень опасности

Только за двое суток, 29 и 30 июля, спасатели совершили более 150 выездов для ликвидации масштабных пожаров на открытых территориях Днепропетровской области. Ликвидировали 2 лесных пожара, 127 возгораний сухой растительности, 22 пожара, где очагом был мусор, и 1 возгорание сельхозугодий.
Всего за два дня огонь уничтожил около 70 га экосистем.
По данным Украинского гидрометеорологического центра в Днепропетровской области с 31 июля по 2 августа сохранится чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.
Напомним, жара и сильный ветер способствуют возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистеме при наличии даже небольших источников возгорания.
Пожарные призывают быть внимательными и ответственными, соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе и проведения хозяйственных работ:
При первых признаках возникновения пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101.
Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое, возгорание почти дошло до домов.
Читайте также:
Автор:
Есть отличные новости.
Каховское водохранилище становится лесом.
В Днепре возле магазина подрезали прохожего.
В Днепре пожилая женщина забыла дорогу домой.
Хорошего дня, друзья!
Есть отличные новости.
Каховское водохранилище становится лесом.
В Днепре возле магазина подрезали прохожего.
В Днепре пожилая женщина забыла дорогу домой.
В Каменском на Днепропетровщине из пожара спасли бабушку.
В парке Глобы неожиданно начали созревать кабачки.
На территории Днепропетровщины существовала еще одна Сечь.
1925 год считается началом строительства здания института «Днепрогипрошахт». Строили его долго – около 30 лет, мешала нехватка средств и война. Сама же история предприятия началась в 1927 году, когда на кафедре «Горное искусство» Днепропетровского горного институту было создано проектное бюро…
В Днепре в рамках процесса деколонизации изменили название 141 топонима, но масштабное переименование вызвало волну дискуссий и негодования.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!