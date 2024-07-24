За двое суток огонь уничтожил более 100 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

Огонь продолжает уничтожать экосистемы Днепропетровской области.

22 июля был ликвидирован 81 пожар на открытых территориях. Общая площадь уничтоженных экосистем составила более 72 гектаров. Спасатели потушили 66 возгораний сухой растительности, 11 пожаров, где очагом был мусор, 2 возгорания сельхозугодий и 2 лесных пожара.

За прошедшие сутки, 23 июля, чрезвычайники ликвидировали 41 возгорание. Общая площадь составила более 34 гектаров.

За минувшие сутки пожарными было ликвидировано 35 возгораний сухой растительности и 6 пожаров, где средоточием был мусор.

Всего за двое суток в результате пожаров на открытых территориях Днепропетровщины было уничтожено более сотни гектаров экосистем.

По данным Днепропетровского РЦГИ, в регионе сохраняется чрезвычайный (V) уровень опасности.

По предварительной информации, чрезвычайная пожарная опасность сохранится до 29 июля. Если жара будет сохраняться в регионе еще длительное время, возможно удлинение пожарноопасного периода.

Напомним, уровень пожарной опасности в регионах определяется с помощью мониторинга погодных условий, влияющих на риски возникновения пожара, например высокие температуры, сухость, сильный ветер и т.д. Такие факторы создают благоприятные условия для возникновения и распространения пожаров в экосистеме даже при небольших источниках возгорания.

Чрезвычайники обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на природе:

не разводить костер в необорудованных для этого местах;

не сжигать сухую растительность или мусор;

не бросать непогашенные окурки на сухую траву;

не разрешать детям играть с огнем.

Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

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