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  • За день «До» Зеленский опубликовал 10 страшных фото с начала полномасштабной войны

За день «До» Зеленский опубликовал 10 страшных фото с начала полномасштабной войны

Сегодня 15:10
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До 24 февраля Владимир Зеленский напомнил, что мы пережили за этот год.

Президент Украины за день до годовщины полномасштабного вторжения опубликовал 10 страшных фото, напоминающих о тяжелых днях этой войны.

Десятки, сотни тысяч фото, оставляющих в душе и сердце глубокие шрамы. Напоминают, какой путь мы прошли с февраля по февраль. Это должно быть в наших ДНК. Мы не сломались, мы преодолели множество испытаний и мы победим. Заставим отвечать всех, кто принес это зло, эту войну на нашу землю. Весь террор, все убийства, все пытки, все мародерство.

Россия выбрала путь убийцы. Путь террориста. Путь ката. Путь мародера. Это государственный выбор России и будет государственная ответственность за совершенный террор, — написал Президент Украины.

Среди фото и эвакуация из Киевщины, и удары по жилым домам, и тысячи людей на вокзалах, бежавших из Украины. И щемящие фото людей, потерявших близких. Все эти фотографии в какой-то момент были на страницах мировых СМИ.

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