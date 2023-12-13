За что чаще всего штрафовали жителей Днепра в этом году

В Днепре инспекторы с начала года на нарушителей правил благоустройства города выписали 7770 предписаний и составили 368 протоколов. Больше всего предписаний за засор и неудовлетворительное состояние городской территории. А также за неправильную окраску фасадов или наличие на них вандальных надписей. Об этом сообщил начальник инспекции по благоустройству городского совета Руслан Мороз.
Большой объем работ провели с начала года по восстановлению объектов благоустройства, которые уже были в аварийном состоянии. Речь идет о новом асфальтобетонном, тротуарном покрытии с укладкой плитки, в том числе и тактильной, новых бордюрах. Соответствующий объем работ выполнили площадью около 15 тыс. квадратных метров. Еще одно направление – разъяснительная работа и проверки по запрету сжигания сухих веток и листьев. В этом году составили всего 6 соответствующих предписаний. Это свидетельствует о том, что горожане стали сознательно относиться к соответствующему запрету. Да и в целом днепряне по предписаниям устраняют выявленные инспекцией нарушения правил благоустройства города», – подчеркнул Руслан Мороз.
Управление контроля за благоустройством города провело 1880 проверок. Выявили следующие нарушения: самопроизвольное проведение земельных работ (разрытие), ремонтных и строительных работ (незаконное строительство), самовольное ограждение территории, перекрытие проездов и проходов.
Предотвращено 5 попыток незаконной застройки города. Возобновлены проезды от незаконного перекрытия 25 улиц и дорог. Демонтировано 192 самовольно установленных объекта. Неоднократно специалисты коммунального предприятия приобщались к покраске, забеливанию, удалению надписей вандального характера на фасадах», – добавил Руслан Мороз.
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