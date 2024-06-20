Дом на центральном проспекте Днепра занимает три улицы: раньше на его месте был изящный терем

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядело здание до возведения на его месте одного из самых длинных домов центрального проспекта.
Предприниматель Иоганн Тевс несколько лет жил в Екатеринославе и за это время успел открыть мыловаренный завод и построить дом. Он не родился в нашем городе, а был эмигрантом, приехав в Екатеринослав в начале ХХ века. Прожил Тевс в городе до начала Первой мировой войны, а потом выехал, оставив дом и завод.
Сначала за зданием присматривала прислуга, которой мыловар продолжал платить, работал и его завод, но в 1920-х годах производство мыла прекратилось, а дом-терем окончательно опустел.
Что было со зданием до начала Второй мировой войны точно неизвестно.
Во время освобождения Днепра здание сильно пострадало. Восстанавливать его не стали, а просто снесли то, что осталось от терема мыловара, а на месте здания построили новый жилой дом, занимающий целый квартал центрального проспекта.
Надо сказать, что после боев за город проспект Яворницкого был полностью разрушен. Изучив оставшиеся здания, архитекторы несколько лет работали над планом восстановления центрального проспекта. Здания, которые невозможно было восстановить – разобрали, другие восстановили или строили новые, создавая единый архитектурный ансамбль. Над созданием дома на месте терема Тевса работал архитектор Дмитрий Щербаков. На пересечении двух улиц он спроектировал 8-ми этажную башню, являющуюся составной частью длинного жилого дома.
Здание в стиле «сталинский ампир» занимает сразу три улицы, во внутреннем дворе его разместилось несколько площадок для отдыха жильцов дома. Построен дом был в 1952 году. Основная его часть – пятиэтажная, но со стороны улицы Княгини Ольги он «вырос» до 8-ми этажей. После возведения дома он стал своего рода визитной карточкой архитектора.
Сегодня купить квартиру в этом доме обойдется в 2 млн грн. За эти деньги покупатель получит 2-х комнатную квартиру, общей площадью 57,7 кв м, расположенную на 2 этаже 5-ти этажной части дома.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
В Днепре люди застряли в лифте и пробыли там около…
Ситуация с энергоснабжением потребителей в Украине улучшится в августе.
В Днепре 20 июня резко ухудшилась погода.
Из-за ночного обстрела энергетической инфраструктуры сегодня ночью в Кривом Роге…
В Днепре люди застряли в лифте и пробыли там около часа.
Ситуация с энергоснабжением потребителей в Украине улучшится в августе.
В Днепре 20 июня резко ухудшилась погода.
Из-за ночного обстрела энергетической инфраструктуры сегодня ночью в Кривом Роге может ухудшиться качество воды.
Сегодня, 20 июня – самый длинный день в году или, как его еще называют, день летнего солнцестояния. Сегодня световой день длится более 17 часов, а ночь – самая короткая в году. Еще несколько дней высоты Солнца будут неизменны, а позже…
Вспышку острой кишечной инфекции обнаружили в детском саду на Днепропетровщине.
Днепрянка Рафаэль Казбекова завоевала "золото" на молодежном чемпионате Великобритании по боулдерингу.
Эксвоенкому Днепропетровского областного территориального центра комплектования, который за полтора года полномасштабного вторжения обогатился на 350 тысяч долларов, грозит до 10 лет тюрьмы.
В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.
Рыбоохранительный патруль и другие специалисты обследовали Днепровское водохранилище, где обнаружили массовый мор сомов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!