Дом на центральном проспекте Днепра занимает три улицы: раньше на его месте был изящный терем

После Второй мировой войны центральный проспект отстраивался практически заново, большинство зданий были разрушены. Так, в начале 1950-х годов появился один из длинных домов, занимающий сразу три улицы. Ранее на месте него был изящный терем, принадлежавший мыловару.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядело здание до возведения на его месте одного из самых длинных домов центрального проспекта.

Предприниматель Иоганн Тевс несколько лет жил в Екатеринославе и за это время успел открыть мыловаренный завод и построить дом. Он не родился в нашем городе, а был эмигрантом, приехав в Екатеринослав в начале ХХ века. Прожил Тевс в городе до начала Первой мировой войны, а потом выехал, оставив дом и завод.

Сначала за зданием присматривала прислуга, которой мыловар продолжал платить, работал и его завод, но в 1920-х годах производство мыла прекратилось, а дом-терем окончательно опустел.

Что было со зданием до начала Второй мировой войны точно неизвестно.

Во время освобождения Днепра здание сильно пострадало. Восстанавливать его не стали, а просто снесли то, что осталось от терема мыловара, а на месте здания построили новый жилой дом, занимающий целый квартал центрального проспекта.

Надо сказать, что после боев за город проспект Яворницкого был полностью разрушен. Изучив оставшиеся здания, архитекторы несколько лет работали над планом восстановления центрального проспекта. Здания, которые невозможно было восстановить – разобрали, другие восстановили или строили новые, создавая единый архитектурный ансамбль. Над созданием дома на месте терема Тевса работал архитектор Дмитрий Щербаков. На пересечении двух улиц он спроектировал 8-ми этажную башню, являющуюся составной частью длинного жилого дома.

Здание в стиле «сталинский ампир» занимает сразу три улицы, во внутреннем дворе его разместилось несколько площадок для отдыха жильцов дома. Построен дом был в 1952 году. Основная его часть – пятиэтажная, но со стороны улицы Княгини Ольги он «вырос» до 8-ми этажей. После возведения дома он стал своего рода визитной карточкой архитектора.

Сегодня купить квартиру в этом доме обойдется в 2 млн грн. За эти деньги покупатель получит 2-х комнатную квартиру, общей площадью 57,7 кв м, расположенную на 2 этаже 5-ти этажной части дома.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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