Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасы

Сегодня 11:35
просмотров

Полицейские Днепропетровской области задержали 57-летнего мужчину, который наладил бизнес по продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через интернет.

Новости Днепра про Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасы

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Известно, что обвиняемый продавал любой вид оружия или взрывчатки через вебсайт, а заказ посылал по почте.

28 мая при силовой поддержке спецназовцев КОРД по месту жительства фигуранта произошел обыск, в ходе которого изъят карабин, магазины к стрелковому оружию, самодельные взрывные устройства, дымовые шашки, снаряд 120 мм, более 7 тыс. патронов и 33 кг пороха, сообщили в полиции.

Изъятое служащие отправили на экспертное исследование, а мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, сегодня мы писали, что в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения.

Читайте также:

Новости Днепра про Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасыУкраїнська Новости Днепра про Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения
    Новости Днепра
    Сегодня 10:21
    Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения

    Жительница Кривого Рога распространяла на своей странице в Facebook антисемитские…

    «Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр
    Новости Днепра
    Сегодня 10:05
    «Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр

    Мэр Днепра Борис Филатов доложил о последствиях вражеской атаки.

    В Днепре пьяный водитель наехал на пенсионерку и скрылся с места ДТП
    Новости Днепра
    Вчера 14:54
    В Днепре пьяный водитель наехал на пенсионерку и скрылся с места ДТП

    В Днепре пенсионерка пострадала в ДТП.

    В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков
    Новости Днепра
    01.06.2024 09:45
    В Днепре задержаны двое горожан по подозрению в сбыте наркотиков

    В Днепре полиция задержала двоих мужчин по подозрению в сбыте…

    Последние новости

    Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции
    Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции

    У Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення Військової поліції.

    Сегодня 11:02
    4
    просмотров
    Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня
    Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня

    В Воздушных силах ВСУ сообщили о типе ракет, которыми сегодня утром атаковали Днепр.

    Сегодня 10:23
    1
    просмотров
    Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения
    Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения

    Жительница Кривого Рога распространяла на своей странице в Facebook антисемитские сообщения.

    Сегодня 10:21
    5
    просмотров
    «Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр
    «Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр

    Мэр Днепра Борис Филатов доложил о последствиях вражеской атаки.

    Сегодня 10:05
    4
    просмотров
    Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля
    Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля

    Вчера, 3 июня, ночью неравнодушные жители Чечеловского района сообщили в полицию о том, что вроде бы двое неизвестных пытались украсть кабель.

    Сегодня 09:21
    3
    просмотров
    Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся
    Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся

    В Днепре полиция разыскивает 10-летнего Николая Панченко.

    Сегодня 07:40
    3
    просмотров
    Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие
    Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие

    Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился последствиями ракетной атаки на Днепр.

    Сегодня 07:29
    11
    просмотров
    Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно
    Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно

    Ранним утром 4 июня жители Днепра слышали несколько мощных взрывов.

    Сегодня 06:31
    14
    просмотров
    Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло
    Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село
    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село

    Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН

    Вчера 21:59
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх