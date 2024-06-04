Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасы

Полицейские Днепропетровской области задержали 57-летнего мужчину, который наладил бизнес по продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Известно, что обвиняемый продавал любой вид оружия или взрывчатки через вебсайт, а заказ посылал по почте.

28 мая при силовой поддержке спецназовцев КОРД по месту жительства фигуранта произошел обыск, в ходе которого изъят карабин, магазины к стрелковому оружию, самодельные взрывные устройства, дымовые шашки, снаряд 120 мм, более 7 тыс. патронов и 33 кг пороха, сообщили в полиции.

Изъятое служащие отправили на экспертное исследование, а мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, сегодня мы писали, что в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: