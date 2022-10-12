Известный мультипликатор нарисовал последствия ракетного удара по Днепру

Только с 10 октября страна-агрессор выпустила по Украине более ста ракет. Большинство из них летели в мирные города и села, по объектам энергетической инфраструктуры.
Так, 10 октября одна из российских ракет упала в Днепре на улице Калиновой. Посреди дороги образовалась огромная воронка. Именно ее и изобразил в своей новой работе известный мультипликатор из Днепра Никита Лыськов.
На его рисунке – вся та боль, которую пережили в то утро днепряне.
Потому хочется сказать, что никакие ракеты нас не сломают, мы выстоим, залатаем все свои раны и обязательно победим!
Следует отметить, что Никита Лыськов – известный мультипликатор, создавший короткометражный анимационный фильм о Днепре. В нем автор, используя черный юмор, рассказывает о нашем городе во времена декоммунизации.
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