Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого разгуливает павлин.

В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.

В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

Орлан Мида, которого искали всем Днепром, передал привет всем, кто волновался о его здоровье.