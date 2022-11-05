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  • Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

Сегодня 20:20
просмотров

Кондитер из Днепра изготовил съедобный электровоз.

Новости Днепра про Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

В пятницу 4 ноября в Украине свой профессиональный праздник отмечали железнодорожники. Известный кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко поздравил работников железной дороги. Он изготовил съедобный электровоз.

По словам Дмитрия, вес торта 4 килограмма. Он имеет форму конкретного электровоза – ВЛМ11М6.

Поздравляю украинских железнодорожников с профессиональным праздником! Мирного неба и счастливого пути! Торт «Электровоз ВЛ11М6». Вес 4 кг, – отметил кондитер.

Новости Днепра про Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

Новости Днепра про Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

Новости Днепра про Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)Українська Новости Днепра про Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)Русский

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