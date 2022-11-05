Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

В пятницу 4 ноября в Украине свой профессиональный праздник отмечали железнодорожники. Известный кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко поздравил работников железной дороги. Он изготовил съедобный электровоз.
По словам Дмитрия, вес торта 4 килограмма. Он имеет форму конкретного электровоза – ВЛМ11М6.
Яна Юхименко
Поздравляю украинских железнодорожников с профессиональным праздником! Мирного неба и счастливого пути! Торт «Электровоз ВЛ11М6». Вес 4 кг, – отметил кондитер.
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