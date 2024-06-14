Известный художник нарисовал дом, разрушенный врагом в Кривом Роге

Украинский художник Алексей Кустовский (Kusto) на своей странице в Facebook опубликовал нарисованный дом, который был серьезно поврежден в результате вражеской атаки на Кривой Рог.
Первое, что бросается на глаза при взгляде на рисунок, — измученные и уставшие лица частично работавших спасателей службы ГСЧС, чтобы вытянуть из-под завалов как можно больше людей. В руках они «эвакуируют» остатки здания — без окон и дверей и с разбитыми стенами, и рядом с которым до сих пор пылает часть хозяйственного сооружения. У дома также находятся два дерева – одно из них полностью преломилось пополам, а в стволе другого виднеется огромная дыра.
Напомним, 12 июня враг атаковал Кривой Рог «Искандером» — 29 жителей были ранены, среди которых есть дети, еще 9 человек были убиты.
Напомним, недавно под Днепром появилась уникальная остановка с ярким украинским пейзажем.
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