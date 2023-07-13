Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)

Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.

Отметим, актер с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Родины.

Недавно в сети начала распространяться информация о том, что он погиб во время службы. Такие слухи очень расстроили поклонников знаменитости, поэтому он поспешил успокоить публику.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, где сказал: «Друзья, всем привет. В последнее время в интернете ходят слухи о моей гибели. Как видите, это фейк.

Кроме того, в ролике актер поблагодарил фанатов за их любовь и переживания, а также пожелал всем украинским военнослужащим вернуться домой живыми и невредимыми.

Также в посте под видео он добавил свое стихотворение:

Отметим, за год службы Гарик Бирча вырос от звания старший сержант до главного сержанта.

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