Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)

Отметим, актер с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Родины.
Недавно в сети начала распространяться информация о том, что он погиб во время службы. Такие слухи очень расстроили поклонников знаменитости, поэтому он поспешил успокоить публику.
Артист на своей странице в Instagram опубликовал видео, где сказал: «Друзья, всем привет. В последнее время в интернете ходят слухи о моей гибели. Как видите, это фейк.
Кроме того, в ролике актер поблагодарил фанатов за их любовь и переживания, а также пожелал всем украинским военнослужащим вернуться домой живыми и невредимыми.
Также в посте под видео он добавил свое стихотворение:
Отметим, за год службы Гарик Бирча вырос от звания старший сержант до главного сержанта.
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