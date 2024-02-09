Известного ведущего из Днепропетровщины оштрафовали, потому что у него нет военного билета

Анатолий Анатолич оштрафован за отсутствие военного билета.

Известный украинский телеведущий рассказал о своей третьей попытке встать на военный учет в ТЦК. Анатолий Анатолич у себя в Instagram признался, что его оштрафовали на 1700 гривен за отсутствие военного билета.

Шоумен говорит, что дважды пытался встать на военный учет, но до сих пор не удалось этого сделать. Для знаменитости это уже третья попытка.

Анатолич обратил внимание на то, что его ТЦК по информации Google работает только два раза в неделю, но на самом деле график работы комиссариата не отличается от других государственных учреждений.

Работает по будням. Во-вторых, у меня не оказалось военного билета. За это штраф 1700 грн, как за столь серьезное нарушение на дороге. И в-третьих, оказалось, что я вообще в Оболонском ТЦК считаюсь. Поэтому мне нужно ехать туда и оттуда сниматься с учета, – рассказал Анатолич о своей третьей попытке встать на военный учет.

Приехав в Оболонский ТЦК Анатолич снова не смог решить вопрос, потому что ему посоветовали прийти завтра.

Отправили меня пока: «Иди, гуляй». Приходите завтра. Поэтому завтра продлится мой квест. Завтра нужно попасть на Оболонь. стать в очередь. Причем очереди разных цветов. Мне нужна синяя очередь. И потом, возможно, я доберусь до своих документов на военный учет, – рассказал ведущий.

Поэтому впереди Анатолича четвертая попытка стать на военный учет.

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