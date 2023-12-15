Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Известного певца и бойца ВСУ обворовали в поезде «Днепр-Киев»

Сегодня 13:41
просмотров

Известный украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак, более известный как YARMAK, стал жертвой грабителей.

Новости Днепра про Известного певца и бойца ВСУ обворовали в поезде

Александр в Instagram-сторис рассказал, что ехал в поезде «Днепр-Киев», ночью неизвестные украли из купе его рюкзак, где были ноутбук и Go Pro камера с уникальными кадрами военных действий.

Ночью воры открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с камерой Go Pro. А в соседнем вагоне у иностранца тоже украли рюкзак и украли у человека из курточки AirPods. Такое ощущение, что это видео записывалось в 1998-м, но это, к сожалению, 2023 год, и вот такой сервис предоставляет «Укрзализныця», — отметил певец.

Он добавил, что не впервые слышит о подобных случаях в поезде.

Вчера у военного в этом самом поезде украли все вещи, и он вышел прямо в обуви, штанах и футболке, – рассказал Александр и призвал украинцев быть внимательными.

Также рэпер посоветовал военнослужащим всю важную информацию, видео, которые они записывают на телефоны, камеры и планшеты, перезаливать на защищенные носители.

Самое ценное, что сегодня я потерял – это информация: уникальные кадры из исторических военных событий на фронте, которые, к сожалению, уже я не смогу никак восстановить. Осталось только то, что было снято на телефон. Поэтому храните эту информацию, она гораздо ценнее любых материальных вещей, – подытожил он.

Новости Днепра про Известного певца и бойца ВСУ обворовали в поезде

В комментариях СМИ военнослужащий уточнил, что возвращался из отпуска на ротацию.

Отметим, что 32-летний Александр Ярмак с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину. Сначала Александр был гранатометчиком. Позже он прошел военные учения, стал аэроразведчиком и командиром важного подразделения на фронте.

Читайте также:

Новости Днепра про Известного певца и бойца ВСУ обворовали в поезде Українська Новости Днепра про Известного певца и бойца ВСУ обворовали в поезде Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году
Новости Днепра
Сегодня 16:06
Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это…

В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка
Новости Днепра
Сегодня 15:58
В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка

В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре до Рождества
Новости Днепра
Сегодня 15:17
Синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре до Рождества

Синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшую неделю.

Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов
Новости Днепра
Сегодня 14:44
Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов

Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго…

Последние новости

Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году
Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это военный план Путина до 2026 года" аналитика Юлиана Репке, в которой отмечено, что россия планирует продолжать войну в Украине до 2026 года и планирует захватить Днепр, Харьков и другие города.

Сегодня 16:06
6
просмотров
В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка
В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка

В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.

Сегодня 15:58
4
просмотров
Синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре до Рождества
Синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре до Рождества

Синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшую неделю.

Сегодня 15:17
4
просмотров
Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов
Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов

Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго длиться ожидание прохождения контроля в период праздников, поскольку количество пассажиропотока увеличивается и на КПП идет большая нагрузка.

Сегодня 14:44
3
просмотров
В Днепре поймали россиянина-нелегала
В Днепре поймали россиянина-нелегала

В Днепре миграционники разоблачили россиянина, который нелегально жил в Украине.

Сегодня 14:31
5
просмотров
В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар
В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

В Днепре на Титова прорвало водопровод.

Сегодня 12:59
5
просмотров
На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших
На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших

Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.

Сегодня 12:48
7
просмотров
Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)
Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)

«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили матчи сборной, планировалось, что стадион будет принимать и игры «Евро-2012», под эту цель его и реконструировали, но не случилось.

Сегодня 12:45
6
просмотров
В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит
В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит

В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это произошло 10 декабря. В Днепр мужчину привезли из Софиевской исправительной колонии №45, где тот отбывал наказание.

Сегодня 12:29
3
просмотров
В Днепре маршрутка №136 врезалась в опору рекламного щита: пострадала пассажирка (ВИДЕО)
В Днепре маршрутка №136 врезалась в опору рекламного щита: пострадала пассажирка (ВИДЕО)

Женщину госпитализировали в больницу.

Сегодня 12:10
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх