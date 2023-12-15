Известного певца и бойца ВСУ обворовали в поезде «Днепр-Киев»

Александр в Instagram-сторис рассказал, что ехал в поезде «Днепр-Киев», ночью неизвестные украли из купе его рюкзак, где были ноутбук и Go Pro камера с уникальными кадрами военных действий.
Ночью воры открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с камерой Go Pro. А в соседнем вагоне у иностранца тоже украли рюкзак и украли у человека из курточки AirPods. Такое ощущение, что это видео записывалось в 1998-м, но это, к сожалению, 2023 год, и вот такой сервис предоставляет «Укрзализныця», — отметил певец.
Он добавил, что не впервые слышит о подобных случаях в поезде.
Вчера у военного в этом самом поезде украли все вещи, и он вышел прямо в обуви, штанах и футболке, – рассказал Александр и призвал украинцев быть внимательными.
Также рэпер посоветовал военнослужащим всю важную информацию, видео, которые они записывают на телефоны, камеры и планшеты, перезаливать на защищенные носители.
Самое ценное, что сегодня я потерял – это информация: уникальные кадры из исторических военных событий на фронте, которые, к сожалению, уже я не смогу никак восстановить. Осталось только то, что было снято на телефон. Поэтому храните эту информацию, она гораздо ценнее любых материальных вещей, – подытожил он.
В комментариях СМИ военнослужащий уточнил, что возвращался из отпуска на ротацию.
Отметим, что 32-летний Александр Ярмак с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину. Сначала Александр был гранатометчиком. Позже он прошел военные учения, стал аэроразведчиком и командиром важного подразделения на фронте.
Читайте также:
Автор:
Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это…
В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.
Синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшую неделю.
Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго…
Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это военный план Путина до 2026 года" аналитика Юлиана Репке, в которой отмечено, что россия планирует продолжать войну в Украине до 2026 года и планирует захватить Днепр, Харьков и другие города.
В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.
Синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшую неделю.
Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго длиться ожидание прохождения контроля в период праздников, поскольку количество пассажиропотока увеличивается и на КПП идет большая нагрузка.
В Днепре миграционники разоблачили россиянина, который нелегально жил в Украине.
В Днепре на Титова прорвало водопровод.
Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.
«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили матчи сборной, планировалось, что стадион будет принимать и игры «Евро-2012», под эту цель его и реконструировали, но не случилось.
В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это произошло 10 декабря. В Днепр мужчину привезли из Софиевской исправительной колонии №45, где тот отбывал наказание.
Женщину госпитализировали в больницу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!