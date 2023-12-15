Известного певца и бойца ВСУ обворовали в поезде «Днепр-Киев»

Известный украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак, более известный как YARMAK, стал жертвой грабителей.

Александр в Instagram-сторис рассказал, что ехал в поезде «Днепр-Киев», ночью неизвестные украли из купе его рюкзак, где были ноутбук и Go Pro камера с уникальными кадрами военных действий.

Ночью воры открыли купе, украли рюкзак с ноутбуком, с камерой Go Pro. А в соседнем вагоне у иностранца тоже украли рюкзак и украли у человека из курточки AirPods. Такое ощущение, что это видео записывалось в 1998-м, но это, к сожалению, 2023 год, и вот такой сервис предоставляет «Укрзализныця», — отметил певец.

Он добавил, что не впервые слышит о подобных случаях в поезде.

Вчера у военного в этом самом поезде украли все вещи, и он вышел прямо в обуви, штанах и футболке, – рассказал Александр и призвал украинцев быть внимательными.

Также рэпер посоветовал военнослужащим всю важную информацию, видео, которые они записывают на телефоны, камеры и планшеты, перезаливать на защищенные носители.

Самое ценное, что сегодня я потерял – это информация: уникальные кадры из исторических военных событий на фронте, которые, к сожалению, уже я не смогу никак восстановить. Осталось только то, что было снято на телефон. Поэтому храните эту информацию, она гораздо ценнее любых материальных вещей, – подытожил он.

В комментариях СМИ военнослужащий уточнил, что возвращался из отпуска на ротацию.

Отметим, что 32-летний Александр Ярмак с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину. Сначала Александр был гранатометчиком. Позже он прошел военные учения, стал аэроразведчиком и командиром важного подразделения на фронте.

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