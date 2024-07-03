Известно о 5 погибших: Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру

Президент Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку по Днепру.

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас уже известно о 5 погибших в результате удара. 34 человека, среди которых ребенок пострадал. На месте обстрела работают ГСЧС и спасатели, помогающие пострадавшим.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграмме-канале и опубликовал момент мощного взрыва по городу.

“Днепр. Вновь террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Тридцать четыре человека пострадали, в том числе ребенок. Привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем пострадавшим”, — написал Зеленский.

Он также добавил, что российский террор могут остановить современные системы ПВО и дальнобойность оружия.

“Этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора”, — отметил Владимир Зеленский.

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